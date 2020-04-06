Глава Минздрава высказался об искусственном происхождении коронавируса

Михаил Мурашко сослался на мнение большинства специалистов

Специалисты говорят о естественном происхождении коронавируса, и им нет смысла не доверять. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отвечая на вопрос о возможности искусственного происхождения COVID-19.

"Мнений много. На сегодняшний день все-таки большинство говорит о том, что это естественный вирус, который адаптировался к условиям непосредственно взаимодействия с человеком, и я не вижу на сегодняшний день повода в этом усомниться", - сказал Мурашко (цитата по РИА Новости).

О лабораторном происхождении вируса ранее говорили зарубежные журналисты и конспирологи. Однако, как полагает заведующая кафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Галина Кожевникова, эти версии не убедили ученых.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались.

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