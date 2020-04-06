Ограждения и посты: в Ростове усилили контроль за режимом самоизоляции

Меры будут действовать до особого распоряжения

Власти Ростова-на-Дону выставили металлические ограждения и посты контроля на улицах города. Такие меры предприняты для проверки соблюдения горожанами ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса.

"На ряде улиц и в пешеходных зонах города Ростова-на-Дону для проверки соблюдения гражданами введенных ограничений установлены посты контроля", - сообщил журналистам представитель городской администрации. Что касается заграждений, то они не перекрывают проход по улицам и доступ, например, к магазинам – но не позволяют гражданам обойти посты контроля.

В области с 25 марта зафиксировано девять подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Режим самоизоляции, действующий в регионе с 31 марта, предусматривает запрет для граждан покидать места своего проживания – за исключением покупки продуктов и лекарств, обращения за медицинской помощью.

Сотрудники полиции на постах контроля будут проверять документы. Меры будут действовать до улучшения ситуации и отмены постановления правительства о мерах, предпринятых в связи с распространением COVID-19, передает РИА Новости.

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