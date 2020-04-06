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"Мой мир разрушился": новый бойфренд певицы Алексы попал под град критики

16:07
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Беременная невеста рассказала о его предательстве

Беременная танцовщица Александра Сивкова рассказала об отношениях с фитнес-тренером, который бросил ее ради певицы Алексы. 
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Недавно стало известно, что 31-летняя Александра Чвикова, более известная как Алекса, начала встречаться с 25-летним фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Мужчина ушел к ней от артистки балета Сивковой, которая готовится стать мамой. По словам Алексы, ее новый бойфренд не был счастлив с танцовщицей. 

Александра Сивкова, которая работает в балете Филиппа Киркорова, опубликовала в Instagram откровенный пост. Она призналась, что не могла забеременеть 10 лет. В апреле прошлого года Сивковой сделали операцию, а через месяц Дайчев предложил ей руку и сердце. 

"Конечно, было волнительно, и эмоции переполняли, каждое УЗИ ходили вместе, слезы так и текли, радовались каждой хорошей новости о малыше", - написала она. По словам девушки, они были счастливы и полны взаимной любви. Но однажды Дайчев пришел домой и сказал, что любит другую. 

"Мой мир разрушился... Да, мне очень больно! Больно от того, что ты всем сердцем веришь своему мужчине. С теплом и любовью ждешь его дома, даришь любовь (которая ни на миг не утихла за три года во мне), поддерживаешь во всех начинаниях <…> [И тут наступает] день, когда тебе говорят, что не любят, и счастье в другой, и что мы расходимся…"

Несмотря на предательство со стороны любимого, Сивкова не жалеет о проведенных с ним годах, ведь он подарил ей долгожданного ребенка. 

Интернет-пользователи поддержали танцовщицу и раскритиковали Алексу с Дайчевым. 

- Ну мужики... Зазвездился он, нечего его было хвалить. 

- Вот дурак, от такого счастья отказаться добровольно, карма испорчена безвозвратно. 

- Будьте выше их! Сконцентрируйтесь на своем счастье, гармонии и спокойствии. 

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