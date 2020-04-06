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Россия выделит ВОЗ миллион долларов на борьбу с коронавирусом

16:09
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Инфекцией заразились более миллиона человек в мире

Россия перечислит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) один миллион долларов на борьбу с COVID-19. Соответствующее решение принял премьер-министр Михаил Мишустин.

По данным РИА Новости, речь идет о "единовременном добровольном целевом взносе". Полный текст распоряжения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

ВОЗ в марте объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано уже более 1,1 миллиона случаев заражения, более 60 тысяч человек скончались.

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