ЕС: антироссийские санкции не мешают Москве бороться с COVID-19

В Европарламенте призвали не отменять ограничений

Санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, не мешают ей бороться с коронавирусом. Поэтому их надо сохранить, заявили в Брюсселе. Группа депутатов Европарламента направила руководству письмо с требованием не допустить отмены антироссийских ограничений.

"Да, я могу подтвердить, что это письмо получено, и ответ будет дан по обычным каналам. Я также хочу процитировать заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, что санкционные режимы ЕС не должны подрывать поставки средств и оборудования для борьбы с коронавирусом", - заявил журналистам официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.

По словам Стано, руководство Евросоюза не видит проблем в сохранении санкций ЕС против России в условиях пандемии коронавируса. Он напомнил, что ограничения ввели в связи с событиями на Украине в 2014 году и добровольным вхождением Крыма и Севастополя в состав России. В Брюсселе считают, что они "не подрывают возможности России бороться с коронавирусом", передает ТАСС.

Напомним, Россия направила военных вирусологов и необходимое оборудование в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в несколько стран. В их числе Италия, Сербия и США.

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