ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕС: антироссийские санкции не мешают Москве бороться с COVID-19

16:31
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

В Европарламенте призвали не отменять ограничений

Санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, не мешают ей бороться с коронавирусом. Поэтому их надо сохранить, заявили в Брюсселе. Группа депутатов Европарламента направила руководству письмо с требованием не допустить отмены антироссийских ограничений.
Москва начала готовиться к коронавирусу еще в феврале

"Да, я могу подтвердить, что это письмо получено, и ответ будет дан по обычным каналам. Я также хочу процитировать заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, что санкционные режимы ЕС не должны подрывать поставки средств и оборудования для борьбы с коронавирусом", - заявил журналистам официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.

По словам Стано, руководство Евросоюза не видит проблем в сохранении санкций ЕС против России в условиях пандемии коронавируса. Он напомнил, что ограничения ввели в связи с событиями на Украине в 2014 году и добровольным вхождением Крыма и Севастополя в состав России. В Брюсселе считают, что они "не подрывают возможности России бороться с коронавирусом", передает ТАСС.

Напомним, Россия направила военных вирусологов и необходимое оборудование в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в несколько стран. В их числе Италия, Сербия и США.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вспышка коронавируса в России
Вспышка коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.