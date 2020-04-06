ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ценами на имбирь и чеснок занялась генпрокуратура

16:53
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

ФАС поручено проверить обоснованность подорожания продуктов

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на имбирь, лимоны и чеснок. Организовать проверку и принять необходимые меры ведомству поручила генпрокуратура. Отмечается, что прокуроры получили информацию о завышении стоимости продуктов, укрепляющих иммунитет.
В России начали продавать имбирь за 7 тысяч рублей

"ФАС России поручено дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на указанный вид продукции. При необходимости будет осуществлено соответствующее прокурорское реагирование с целью пресечения нарушений антимонопольного законодательства и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы намерены направить обращение в ФАС и генпрокуратуру с просьбой провести проверки в связи с многократным завышением цен на корень имбиря, чеснок, лимоны, мед. В антимонопольном ведомстве также получали жалобы на рост цен, там объясняли это ограничением поставок из-за рубежа и повышением спроса на укрепляющие иммунитет продукты, сообщает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Продажа чеснока
Продажа чеснока
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.