Ценами на имбирь и чеснок занялась генпрокуратура

ФАС поручено проверить обоснованность подорожания продуктов

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на имбирь, лимоны и чеснок. Организовать проверку и принять необходимые меры ведомству поручила генпрокуратура. Отмечается, что прокуроры получили информацию о завышении стоимости продуктов, укрепляющих иммунитет.

"ФАС России поручено дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на указанный вид продукции. При необходимости будет осуществлено соответствующее прокурорское реагирование с целью пресечения нарушений антимонопольного законодательства и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы намерены направить обращение в ФАС и генпрокуратуру с просьбой провести проверки в связи с многократным завышением цен на корень имбиря, чеснок, лимоны, мед. В антимонопольном ведомстве также получали жалобы на рост цен, там объясняли это ограничением поставок из-за рубежа и повышением спроса на укрепляющие иммунитет продукты, сообщает РИА Новости.

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