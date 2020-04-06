Собянин открыл коронавирусный стационар Сеченовского университета

В Сеченовском университете будет развернут коронавирусный стационар на две тысячи коек

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения России Михаил Мурашко открыли коронавирусный стационар, развернутый на базе клиники Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова на Погодинской улице.

По словам Собянина, на текущий момент отделения для лечения зараженных коронавирусной инфекции открыты в 28 городских, федеральных и частных стационарах Москвы.

"Часть из уже принимает больных, часть – находится в режиме готовности. Еще в 4 больницах открыты специальные отделения для пациентов с внебольничной пневмонией. Огромную помощь городу оказывает Первый медицинский университет им. Сеченова. В университетских клиниках будет развернуто 2 000 коек для приема больных. Сотни ординаторов Сеченовки пришли работать терапевтами в московские поликлиники. Многие студенты трудятся волонтерами в больницах", – отметил Собянин.

Коронавирусные госпитали будут развернуты на базе четырех клинических больниц Первого МГМУ им. Сеченова. В рамках первой очереди завершено перепрофилирование 700 коек, в том числе 400 коек на базе университетской клинической больницы № 2, 300 коек на базе клинической больницы № 4.

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