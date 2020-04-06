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Трутнев доложил Путину о планах по развитию Дальнего Востока

18:01
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Темпы роста промышленного производства на Дальнем Востоке превышают среднероссийские показатели

Планы развития заполярных и восточных регионов России обсуждались на встрече Владимира Путина с полпредом президента в Дальневосточном округе Юрием Трутневым и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На территории федерального округа сегодня реализуется свыше двух тысяч проектов. Общая сумма инвестиций превысила триллион рублей. При этом на каждый рубль государственных вложений приходится 22 рубля частных капиталов. В результате уже 5 лет темпы роста промышленного производства на Дальнем Востоке превышают среднероссийские показатели. Земельные участки по программе "один гектар" получили около 80 тысяч человек. Крупные проекты реализуются в Арктике. Инвестиции идут не только в добычу сырья, но и в его переработку, а также в развитие социальной инфраструктуры.

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