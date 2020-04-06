Дым Чернобыля обойдет Россию стороной

Метеорологи рассчитали направление ветра

Российские метеорологи рассчитали траекторию движения воздушных масс над местом лесного пожара в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС. Синоптики успокоили: дым не доберется до России.

"Моделирование показывает, что перемещение будет происходить в южном и юго-восточном направлении. По предварительным оценкам Росгидромета, перенос с воздушными массами загрязняющих веществ с места пожара на территорию России не прогнозируется", - сказано в сообщении ведомства.

Сообщения о лесном пожаре на площади в 20 гектаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС поступили накануне. Лес горел возле села Владимировка Котовского лесничества. Позже стало известно о еще одном возгорании на площади около 5 гектаров, недалеко от села Раговка, напоминает РИА Новости.

По данным агентств, радиационный фон в районе возгорания в 16 раз превышал норму. Однако 6 апреля украинские власти заявили, что в Киеве и Киевской области радиация в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

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