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В России продезинфицировали все колонии и СИЗО

17:26
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

В исправительных учреждениях из-за коронавируса устроили санитарный день

Санитарный день устроила Федеральная служба исполнения наказаний в российских изоляторах и колониях.  Дезинфекция с последующей влажной уборкой, проветривание и кварцевание должны воспрепятствовать распространения коронавируса.
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"В целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 3 апреля 2020 года во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы был организован санитарный день", - сообщили в пресс-службе ФСИН.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в России составило 5389 в 79 регионах, скончались от болезни по всей стране 45 человек.

На время генеральной уборки в колониях и СИЗО были запрещены все посещения. Как напомнили во ФСИН, во всех учреждениях  организован круглосуточный мониторинг и контроль за эпидемиологической ситуацией.

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