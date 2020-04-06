В России продезинфицировали все колонии и СИЗО

В исправительных учреждениях из-за коронавируса устроили санитарный день

Санитарный день устроила Федеральная служба исполнения наказаний в российских изоляторах и колониях. Дезинфекция с последующей влажной уборкой, проветривание и кварцевание должны воспрепятствовать распространения коронавируса.

"В целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 3 апреля 2020 года во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы был организован санитарный день", - сообщили в пресс-службе ФСИН.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в России составило 5389 в 79 регионах, скончались от болезни по всей стране 45 человек.

На время генеральной уборки в колониях и СИЗО были запрещены все посещения. Как напомнили во ФСИН, во всех учреждениях организован круглосуточный мониторинг и контроль за эпидемиологической ситуацией.

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