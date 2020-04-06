Самоизолированным жителям Томска разрешили прогулки

Можно и на дачу съездить

Жителей Томской области призвали соблюдать режим самоизоляции – в то же время, разрешив прогулки во дворе и поездки на дачу. Глава областной администрации Сергей Жвачкин при этом подчеркнул, что это касается только членов семьи: никаких массовых выездов и компаний быть не может, иначе "грош цена нашей самоизоляции".

"Конечно, в такую погоду мамам с младенцами можно погулять с коляской во дворе собственного дома. Но не собираясь вместе с подругами, а исключительно с семьей. Сегодня многие стремятся выехать на дачи, на мичуринские участки. Давайте договоримся: это можно сделать, но только своей семьей, только с теми, с кем вы находитесь на самоизоляции", - сказал губернатор в своем обращении.

Жвачкин просит жителей потерпеть, привыкнуть к введенному в регионе до 15 апреля режиму самоизоляции, чтобы "справиться с невидимым врагом". Губернатор напомнил: коварство нового вируса в отсутствии каких-либо проявлений на первом этапе, когда обычно и происходит заражение.

В области зарегистрировано три случая заболевания COVID-19. Один пациент выздоровел, у двоих взяты контрольные тесты на наличие инфекции. По последним данным, в инфекционных отделениях Томска находятся 29 человек. Результаты тестов у 21 пациента отрицательные, еще восемь пока на исследовании, передает РИА Новости.

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