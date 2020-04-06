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Правительство выделило 200 миллиардов на поддержку семей с детьми

18:24
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Еще 30 миллиардов – на пособия по безработице

Правительство России выделило средства на поддержку россиян в условиях сложной ситуации, сложившейся из-за угрозы распространения коронавируса. В частности, 200 миллиардов рублей направлено на помощь семьям с детьми, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
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"В целом на поддержку семей с детьми будет направлено почти 200 миллиардов рублей… 140 миллиардов - это только размер выплат, которые предполагаются семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".

По данным министра, 30 миллиардов рублей выделено на пособия по безработице. Еще 35 миллиардов – на выплаты по больничным, которые будут назначаться по новым правилам, заявил Котяков.

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