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Собянин открыл коронавирусный стационар в Госпитале ветеранов войн № 3

18:55
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Сюда направят пожилых людей с симптомами болезни

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар, развернутый на базе лечебных отделений госпиталя для ветеранов войн №3 на ул. Стартовая. Столичный градоначальник отметил, что учреждение было создано специально для пожилых людей.
Собянин открыл коронавирусный стационар Сеченовского университета

"Сегодня, помимо обычных больниц, клиник, переводится на борьбу с коронавирусом наш госпиталь для ветеранов войн. Это учреждение, специально созданное для того, чтобы здесь лечились пожилые люди. Известно, что коронавирус представляет большую опасность для людей пожилого возраста. Коллектив принял такое решение, мы с ним согласились, что госпиталь в этот непростой период будет работать с больными коронавирусом. В первую очередь с ветеранами и пожилыми людьми", - сказал Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что это очень важный участок, госпиталь, который спасет жизни многих людей. Надо, подчеркнул градоначальник, чтобы пожилые чувствовали себя в хорошем окружении, с профессиональной помощью, в кругу людей, которые всегда занимались этой категорией пациентов, умели оказывать квалифицированную помощь нашим ветеранам. Мэр поблагодарил коллектив и отметил, что город будет помогать с обеспечением учреждения всем необходимым.

Как в свою очередь отметила и. о. главного врача госпиталя для ветеранов войн №3 Марина Лайнер, сегодня госпиталь и персонал готов к приему пациентов.  "Все для этого есть: необходимое оборудование, 680 коек. Реанимация, в которой мы сейчас с вами находимся, - это один из блоков, оснащенных полностью по последним требованиям по лечению новой коронавирусной инфекции", - отметила она.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, плановый прием больных в госпитале для ветеранов войн №3 временно прекращен. В ближайшие недели стационар будет принимать пациентов старшего возраста с подозрением на COVID-19 либо с подтвержденным диагнозом. Для этого в госпитале переоснащено 533 палаты, подключено 29 аппаратов ИВЛ. В корпусах установлены новые санпропускники, препятствующие распространению инфекции, разграничены "чистые" и "грязные" зоны. Кроме того, установлены душевые кабины для персонала, в реанимацию и палаты интенсивной терапии, где будут проходить лечение тяжелобольные пациенты, проведен кислород. При необходимости мощность стационара может быть увеличена до 952 коек и 60 коек реанимации.

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