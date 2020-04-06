"Мама" Гарри Поттера вылечилась от COVID-19

Автор поделилась секретом выздоровления

Джоан Роулинг, автор знаменитой серии книг о Гарри Поттере, вылечилась от коронавируса. Писательница сообщила, что у нее были все симптомы заражения COVID-19 в течение двух недель. При этом Роулинг призналась, что тест она не сдавала.

"В течение двух последних недель у меня были все симптомы C19 (но я не делала тест)", - написала Роулинг в Twitter.

Рассказала писательница и об особой технике, которая, как уверена Роулинг, помогла ей выздороветь. Она опубликовала видео, на котором ее лечащий врач показывает дыхательные упражнения и объясняет, как их надо выполнять. Писательница советует взять эту технику на вооружение всем, кто заражен COVID-19.

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