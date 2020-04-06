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Мишустин запретил штрафовать россиян за неоплату услуг ЖКХ

19:47
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Мораторий объявлен до конца года

Россиянам не будут начислять штрафы и пени за неоплату услуг ЖКХ. Мораторий до конца года ввел Михаил Мишустин. Постановление, подписанное премьер-министром, опубликовано на сайте кабмина.
Мишустин обратился к оставшимся за границей россиянам

Ранее премьер отмечал, что ситуация с коронавирусной инфекцией сильно отразилась на людях. Одним из приоритетов правительства премьер назвал сглаживание негативных явлений.

В соответствии с постановлением, с россиян не будут взыскивать неустойки за несвоевременную или неполную оплату за жилое помещение, коммунальные услуги и капремонт. В свою очередь, поставщики газа, электричества, тепла и воды не смогут взыскивать штрафы и пени с  управляющих многоквартирными домами компаний.

По последним данным, в России зарегистрировано 6343 человек, заразившиеся COVID-19. Выздоровели 406 пациентов, умерли 47.

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