Бабкина госпитализирована с подозрением на коронавирус

Сообщения о состоянии артистки противоречивые

Известная российская певица Надежда Бабкина госпитализирована. По некоторым данным, артистка находится на лечении в частной клинике с 1 апреля. Врачи диагностировали у нее пневмонию.

Сын Бабкиной рассказывает, что после поступления в клинику певица сдала тест на коронавирус. Результат был отрицательный, передает Пятый канал. Однако другие источники – в частности, телеграмм-канал Mash - утверждают, что у артистки подтвердился COVID-19.

Как пишет StarHit, звезда почувствовала себя плохо первого апреля. Близкие вызвали скорую помощь. После госпитализации был взят анализ на коронавирус, котороый оказался положительным.

Сама Надежда Бабкина на связь не выходит. Недавно певица с размахом отметила юбилей, на вечеринке присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Тогда поклонники обвинили Бабкину в том, что она не соблюдает режим самоизоляции.

В то же время, радиостанция "Говорит Москва" приводит комментарий Николая Цискаридзе, который, по его словам, 3 апреля был вместе с Бабкиной в эфире программы "Модный приговор". Танцовщик утверждает, что певица чувствовала себя отлично.

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