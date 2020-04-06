ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бабкина госпитализирована с подозрением на коронавирус

20:37
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Сообщения о состоянии артистки противоречивые

Известная российская певица Надежда Бабкина госпитализирована. По некоторым данным, артистка находится на лечении в частной клинике с 1 апреля. Врачи диагностировали у нее пневмонию.
Бабкина расплакалась, рассказывая Кудрявцевой о смерти брата

Сын Бабкиной рассказывает, что после поступления в клинику певица сдала тест на коронавирус. Результат был отрицательный, передает Пятый канал. Однако другие источники – в частности, телеграмм-канал Mash - утверждают, что у артистки подтвердился COVID-19.

Как пишет StarHit, звезда почувствовала себя плохо первого апреля. Близкие вызвали скорую помощь. После госпитализации был взят анализ на коронавирус, котороый оказался положительным.

Сама Надежда Бабкина на связь не выходит. Недавно певица с размахом отметила юбилей, на вечеринке присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Тогда поклонники обвинили Бабкину в том, что она не соблюдает режим самоизоляции.

В то же время, радиостанция "Говорит Москва" приводит комментарий Николая Цискаридзе, который, по его словам, 3 апреля был вместе с Бабкиной в эфире программы "Модный приговор". Танцовщик утверждает, что певица чувствовала себя отлично.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Надежда Бабкина
Надежда Бабкина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.