Собянин: коронавирусные отделения развернуты в 28 московских стационарах

Старт работе нового стационара дали министр здравоохранения России Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин

В Москве в понедельник открылся ещё один коронавирусный стационар. Его разворачивают на базе сразу четырёх клиник Первого московского медицинского университета имени Сеченова. Комплекс рассчитан на лечение двух тысяч пациентов. В рамках первой очереди уже подготовлены 700 коек. Установлены аппараты ИВЛ, оборудовано отделение реанимации и интенсивной терапии.

Буквально за неделю целый корпус клиники Сеченовского университета превратился в инфекционный стационар. Только в начале прошлого года здесь провели реконструкцию и оборудовали палаты по самым современным стандартам. В каждой - отдельный санузел и душевая. Так что в целом все уже было готово к приёму пациентов с подозрением на COVID-19, передает "ТВ Центр".

Все помещения строго разделены на зоны опасности: красный, желтый и зелёный. В красной, карантинной зоне - 12 коек реанимации и интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ.

Кислородная поддержка есть даже в кабинете компьютерной томографии. Это позволит проводить точную диагностику при любом состоянии пациента.

"Если пациент находится в тяжёлом состоянии или без сознания, к нему прислонена маска для ингаляции кислорода или проведена инвазивная трахеостомия, ему наложена трахеостома, этой магистралью подключается кислород через увлажнитель, и подается кислород в маски или непосредственно в трахею пациента", - рассказал заведующий отделением лучевой диагностики клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Кирилл Пузаков.

Сейчас в двух университетских больницах готово 700 коек. А через неделю клиники Сеченовского университета смогут принять две тысячи пациентов с covid-19 или подозрением на него. В понедельник новый коронавирусный стационар открыли мэр Москвы и министр здравоохранения России.

"Мы продолжаем разворачивать активно коечный фонд для борьбы с коронавирусом. До этого, как вы видели, мы активно разворачивали городскую сеть, городские клиники. В соответствии с поручением президента Российской Федерации, председателя правительства Российской Федерации мы вместе с министром здравоохранения проработали систему оказания содействия городу за счёт федеральных клиник. И они активно включились. И вот один из самых мощных центров, который будет насчитывать около двух тысяч коек в итоге, сегодня первая очередь открывается", - отметил Собянин.

"Спасибо всем специалистам медикам, которые за очень короткий период перепрофилировали больницу, подготовились к оказанию медицинской помощи, прошли все инструктажи, обучение. Но поскольку это клиника первого меда, она еще выступает сегодня федеральным центром консультативным, и каждый день со всей страны самые тяжелые пациенты консультируются со специалистами в этой клинике", - указал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Нехватки специалистов не будет: почти двести ординаторов Сеченовского университета уже работают терапевтами в московских поликлиниках. А многие студенты становятся волонтерами в больницах.

Коронавирусные отделения открыты в 28 московских стационарах. Часть из них уже принимает пациентов, остальные - в режиме готовности. Всего в столице могут развернуть до 20 тысяч коек для госпитализации заболевших covid-19.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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