В Ленобласти накрыли банду автоугонщиков

Возбуждено уголовное дело

Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность банды автоугонщиков, которые похищали дорогие иномарки, разбирали на запчасти и продавали их через интернет. Сбывали и вещи, оставленные в салонах, к примеру, детские кресла. Подозреваемые использовали аппаратуру для перехвата радиосигналов и обходили противоугонные системы любой сложности. Мастерская, в которой орудовала банда, долгое время работала в респектабельном коттеджном поселке, причем абсолютно незаметно для его обитателей.

Оперативники появились в этой автомастерской в самый разгар работы. Злоумышленники как раз закончили разбор очередного похищенного автомобиля. Задержанные - четверо мужчин в спецодежде - не смогли внятно объяснить, что они здесь делают, передает "ТВ Центр".

Бизнес здесь был поставлен на широкую ногу. На стеллажах аккуратно сложены десятки, даже сотни автомобильных запчастей - рессоры, рули, зеркала, компьютеры, поворотники. Некоторые даже завернуты в упаковочную пленку.

На такой масштабный подпольный авторынок полицейским удалось выйти во время расследования уголовного дела по факту угона машины с одного из проспектов в Санкт-Петербурге. Оперативники проследили всю цепочку: от похищения транспортного средства до его разбора.

Подпольная автомастерская работала на загородном участке, в поселке под Петербургом. С виду - обычный жилой дом, который почти не отличается от остальных в этом поселке. Разве что сплошной глухой забор вокруг, а одна из построек - почти без окон.

О том, что прямо здесь продавали и запчасти, и даже целые автомобили по всем регионам России, через официальный интернет-сайт, местные жители узнали из новостей. Мошенники действовали скрытно. Даже ближайшие соседи ни о чем не догадывались.

Среди автомобильных комплектующих оперативники нашли и вещи, которые люди обычно оставляют в машинах - много детских автомобильных кресел и даже люльку от коляски. Их тоже готовили к продаже.

Возбуждено уголовное дело. Полиция просит граждан сейчас быть особенно бдительными. Пока одни соблюдают режим самоизоляции и стараются лишний раз не выходить из дома, другие пользуются тем, что машины подолгу стоят без хозяев.

Анна Морозова, Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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