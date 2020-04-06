ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Ленобласти накрыли банду автоугонщиков

22:36
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Возбуждено уголовное дело

Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность банды автоугонщиков, которые похищали дорогие иномарки, разбирали на запчасти и продавали их через интернет. Сбывали и вещи, оставленные в салонах, к примеру, детские кресла. Подозреваемые использовали аппаратуру для перехвата радиосигналов и обходили противоугонные системы любой сложности. Мастерская, в которой орудовала банда, долгое время работала в респектабельном коттеджном поселке, причем абсолютно незаметно для его обитателей.

Оперативники появились в этой автомастерской в самый разгар работы. Злоумышленники как раз закончили разбор очередного похищенного автомобиля.  Задержанные - четверо мужчин в спецодежде - не смогли внятно объяснить, что они здесь делают, передает "ТВ Центр".

Бизнес здесь был поставлен на широкую ногу. На стеллажах аккуратно сложены десятки, даже сотни автомобильных запчастей - рессоры, рули, зеркала, компьютеры, поворотники. Некоторые даже завернуты в упаковочную пленку.

На такой масштабный подпольный  авторынок полицейским удалось выйти во время расследования уголовного дела по факту угона машины с одного из проспектов в Санкт-Петербурге. Оперативники проследили всю цепочку: от похищения транспортного средства до его разбора.
Подпольная автомастерская работала на загородном участке, в поселке под Петербургом. С виду - обычный жилой дом, который почти не отличается от остальных в этом поселке. Разве что сплошной глухой забор вокруг, а одна из построек - почти без окон.

О том, что прямо здесь продавали и запчасти, и даже целые автомобили по всем регионам России, через официальный интернет-сайт, местные жители узнали из новостей. Мошенники  действовали скрытно. Даже ближайшие соседи ни о чем не догадывались.

Среди автомобильных комплектующих оперативники нашли и вещи, которые люди обычно оставляют в машинах - много детских автомобильных кресел и даже люльку от коляски. Их тоже готовили к продаже.  

Возбуждено уголовное дело. Полиция просит граждан сейчас быть особенно бдительными. Пока одни соблюдают режим самоизоляции и стараются лишний раз не выходить из дома, другие пользуются тем, что машины  подолгу стоят без хозяев.

Анна Морозова, Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Автомастерская
Автомастерская
Автостоянка
Автостоянка
Автомастерская
Автомастерская
Автомастерская
Автомастерская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.