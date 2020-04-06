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Россия возобновила авиарейсы для вывоза граждан из зарубежных стран

20:54
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Два рейса запланированы уже на 6 апреля

Авиарейсы для вывоза россиян, застрявших из-за ограничений в зарубежных странах, возобновлены. Как сообщили в координационном совете по борьбе с коронавирусом, первые два рейса были запланированы на 6 апреля. Россияне прибудут из Бишкека в Екатеринбург и из Дакки в Нижний Новгород.
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В конце прошлой недели оперативный штаб принял решение приостановить с 4 апреля рейсы, организуемые для вывоза на родину россиян, застрявших за рубежом. Граждане России не могли выехать, так как страны закрыли авиасообщение с другими государствами. Однако утром 6 апреля премьер Михаил Мишустин заявил о формировании нового графика вывозных рейсов.

Как сообщалось, правительство также приняло решение выделить помощь заблокированным за границей гражданам в размере 2,4 тысячи рублей в сутки. Помощь получат те, у кого есть обратные билеты в период с 16 марта по 31 мая 2020 года. Информация о рейсах будет размещаться на сайте "Стопкоронавирус.рф" и портале госуслуг gosuslugi.ru, передает "Интерфакс".

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