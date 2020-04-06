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Число умерших от коронавируса в США превысило 10 тысяч

21:29
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

COVID-19 диагностирован почти у 350 тысяч американцев

Более 10 тысяч жителей США скончались от заболевания, вызываемого COVID-19. Заражены коронавирусом более 347 тысяч американцев. Данные на 6 апреля приводит Университет Джонса Хопкинса. Организация делает подсчеты на основе информации федеральных и местных властей.
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Как сообщают в университете, диагноз COVID-19 подтвержден у 347 003 человек, умерли 10 335 американцев. 18 953 пациентов выздоровели, передает ТАСС.

Ранее агентства приводили информацию официального Вашингтона. Сообщалось, что число жертв коронавируса только в штате Нью-Йорк превысило 4,7 тысяч человек.

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