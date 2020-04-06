"Хоронить в парках": власти Нью-Йорка готовят братские могилы для жертв COVID-19

Число умерших приближается к 5 тысячам

Жертвы коронавируса в Нью-Йорке придется временно хоронить в городских парках. Такой выход из ситуации предложил влиятельный член законодательного собрания мегаполиса Марк Левин. Мэр города Билл де Блазио также подтвердил, что могут понадобиться "временные" захоронения.

"Скоро мы начнем "временные захоронения". Вероятно, это будет сделано путем использования… парков Нью-Йорка. Да, вы правильно прочли. Будут вырыты траншеи по 10 гробов в ряд", - написал Левин в Twitter.

Скандал, вызванный комментариями Левина, попытался урегулировать мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Он заявил журналистам, что о могилах в парках речи не идет. Однако признал, что временные захоронения, возможно, все же понадобятся.

"Нам, возможно, придется иметь дело с временными захоронениями, чтобы мы потом могли разобраться с каждой семьей умершего. У нас будут возможности для временных похорон, - больше я ничего не скажу", - ответил де Блазио.

Сам Левин позже пояснил, что писал лишь "о возможности, к которой готовится город". Он отметил: если уровень смертей достаточно снизится, такая мера не будет нужна.

По последним данным, в штате Нью-Йорк зарегистрировано уже 130 тысяч зараженных коронавирусом. Более 4,7 тысяч из них скончались – большинство в городе Нью-Йорк. Всего в США зафиксировано 10 тысяч смертей от заболевания, вызванного COVID-19.

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