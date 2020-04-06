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"Хоронить в парках": власти Нью-Йорка готовят братские могилы для жертв COVID-19

21:39
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Число умерших приближается к 5 тысячам

Жертвы коронавируса в Нью-Йорке придется временно хоронить в городских парках. Такой выход из ситуации предложил влиятельный член законодательного собрания мегаполиса Марк Левин. Мэр города Билл де Блазио также подтвердил, что могут понадобиться "временные" захоронения.
Число умерших от коронавируса в США превысило 10 тысяч

"Скоро мы начнем "временные захоронения". Вероятно, это будет сделано путем использования… парков Нью-Йорка. Да, вы правильно прочли. Будут вырыты траншеи по 10 гробов в ряд", - написал Левин в Twitter.

Скандал, вызванный комментариями Левина, попытался урегулировать мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Он заявил журналистам, что о могилах в парках речи не идет. Однако признал, что временные захоронения, возможно, все же понадобятся.

"Нам, возможно, придется иметь дело с временными захоронениями, чтобы мы потом могли разобраться с каждой семьей умершего. У нас будут возможности для временных похорон, - больше я ничего не скажу", - ответил де Блазио.

Сам Левин позже пояснил, что писал лишь "о возможности, к которой готовится город". Он отметил: если уровень смертей достаточно снизится, такая мера не будет нужна.

По последним данным, в штате Нью-Йорк зарегистрировано уже 130 тысяч зараженных коронавирусом. Более 4,7 тысяч из них  скончались – большинство в городе Нью-Йорк. Всего в США зафиксировано 10 тысяч смертей от заболевания, вызванного COVID-19.

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