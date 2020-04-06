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Утвержден список российских онлайн-ресурсов с бесплатным доступом

22:17
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

В перечне около 400 сайтов

Список социально значимых интернет-ресурсов утвердила Минкомсвязь. Доступ к указанным в перечне сайтов не будет тарифицироваться операторами связи. Эксперимент, как ранее заявили в ведомстве, продлится до 1 июля.
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"Утвердить прилагаемый перечень социально значимых информационных ресурсов ... , в который включены сгруппированные по категориям востребованные социально значимые информационные ресурсы ..., предложенные государственными органами", - говорится в приказе, опубликованном на сайте ведомства. Поясняется, что востребованность попавших в перечень сайтов определялась на основе общедоступных данных об их посещаемости.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет". В его рамках по всей территории страны должен быть обеспечен бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.

В опубликованном Минкомсвязи списке – 391 сайт. Перечень разделен на 19 категорий. В частности, в категории "Онлайн медиа и новостные агрегаторы- сайты крупнейших телекомпаний, информагентств, газет, новостные агрегаторы от  "Яндекса", "Mail.ru" и "Рамблера". В категорию "Государственные органы и сервисы" вошло 29 ресурсов, включая сайты президента и правительства, Госдумы и Совета Федерации, портал госуслуг.

Владельцы упомянутых ресурсов через месяц должны создать для проекта "Доступный интернет" отдельные версии сайтов, на которых будет отсутствовать трансляция потокового видео. Это не касается сайтов, отнесенных к категориям культуры, литературы, искусства и образования.

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