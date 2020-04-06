Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось

Его перевели в отделение интенсивной терапии

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в понедельник вечером по рекомендации врачей переведен в отделение интенсивной терапии. Об этом сообщают местные СМИ.

"Премьер-министр попросил министра иностранных дел Доминика Рааба замещать его там, где это будет необходимо", - приводит ТАСС сообщение канцелярии премьера.

В конце марта стало известно, что у 55-летнего главы британского правительства положительный результат на COVID-19. Несмотря на болезнь, он продолжил руководить работой своих подчиненных, самоизолировавшись на Даунинг-стрит.

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