"Страшно жить": чего опасаются в Германии в условиях пандемии

Политолог Александр Рар рассказал о ситуации в стране

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили ситуацию в Германии, где бушует пандемия коронавируса. Какие меры немецкие власти принимают для борьбы с COVID-19? Как они борются с фейками вокруг темы коронавируса? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил немецкий политолог Александр Рар.

"В фейсбуке и соцсетях введены настоящие методы цензуры. Определенные вещи убираются, как только их объявляют фейками. Многим становится страшно жить под таким идеологическим давлением. Многие опасаются, что права людей ограничены. Нынешнее поколение никогда не жило при тоталитарных режимах, а тут их жизнь и свобода настолько ограничены. Многих удивляет, как быстро население согласилось на то, что эти права временно отняли. Ну, и сам Европейский союз, который был выстроен как либеральная модель, полной свободы. Сегодня у него просто аргументов не хватает. Что это будет за Европа в будущем, это большой вопрос", - сказал эксперт.

Полный комментарий политолога смотрите в видео:

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