"Вырвали мне ногти": житель сирийского Урема рассказал о пытках террористов

Над мужчиной издевались за то, что он повесил над домом флаг САР

В сирийской провинции Алеппо российские и турецкие военные провели очередное совместное патрулирование. Силы двух стран следят за соблюдением режима прекращения огня. Тем временем, в освобождённые от террористов населённые пункты возвращаются мирные жители.

Дом на окраине городка Урем в разное время принадлежал разным группировкам боевиков. Не менялось только назначение. Террористы использовали его как тюрьму. В камере для допросов на полу до сих пор разбросанные документы. Из подвала начинаются тоннели.

Все подземные галереи сообщаются между собой, имеют несколько уровней и с десяток выходов на поверхность. Через такие лазы боевики выходили наверх и открывали огонь по наступающим подразделениям сирийской армии, так же скрытно уходили в казематы незамеченными.

Обстановку бывшей ветеринарной клиники, которую боевики переоборудовали под полицейский участок, крестьянин Фесал помнит в мельчайших деталях. В камере его били, пытали. Лишь за то, что во время праздников, еще до того, как город захватили террористы, Фесал вешал над домом государственный флаг Сирии.

"Посмотрите, ногти вырвали мне. Боевики захватили наш поселок и сразу пришли к нам из-за флага. Пришли с оружием в мой дом, наверное, человек 40. Перевернули все вверх дном, а меня арестовали. Долго били и пытали. В тюрьме я был 4 месяца и десять дней. Но, слава богу, не тронули мою семью", - рассказал Фейсал Гараф.

Развалины древнего храма до войны входили во все туристические путеводители. У боевиков к памятнику христианского зодчества был свой интерес. Кто-то сказал террористам, что под фундаментом спрятана золотая церковная утварь. Долгие поиски ни к чему, кроме осквернения, не привели. Полевые командиры были в бешенстве. Хотели взорвать храм, но не успели.

Отступая, боевики оставили поиски несуществующего клада. Бросили и свою клинику. В ближайшие месяцы она снова начнет принимать посетителей. Но уже не террористов, а беженцев, которые возвращаются в свои дома.

"До войны здесь было спокойно и хорошо. Все жили в мире и согласии, всё было в магазинах дёшево, была работа, можно было кормить семью. Вспоминаем это как другую жизнь. Когда сюда пришли боевики, мы уехали. Сейчас вот вернулись. Но пока людей здесь мало, всё-таки условия жизни тяжёлые", - объяснил Мухаммед Баракад.

Это хорошо, говорят жители города, что наступает сирийская весна и воздух прогревается до плюс 25 градусов. Печка нужна не для того, чтобы согреться, а приготовить еду. Постепенно, вслед за Мухаммадом, возвращаются родственники и соседи. К осени военные обещают полностью очистить Урем от мин и снарядов, а власти - восстановить всю инфраструктуру.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"