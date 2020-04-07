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Кто временно заменит Джонсона на посту премьера Британии

08:04
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Состояние политика, заболевшего COVID-19, резко ухудшилось

Состояние Бориса Джонсона ухудшилось, он помещён в палату интенсивной терапии. Об этом сообщили в канцелярии кабинета министров Соединённого королевства.

Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось
Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

До госпитализации британский премьер лечился дома, передает "ТВ Центр". 10 дней у него не проходили кашель и высокая температура. Сейчас пациенту назначена кислородная терапия, а в реанимацию, как пишут СМИ, его перевели на случай, если потребуется искусственная вентиляция лёгких.

Скорейшего выздоровления Борису Джонсону пожелали президенты Франции и США, а также главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье, который и сам подхватил коронавирус. Исполнять обязанности вместо Джонсона временно будет глава МИД Доминик Рааб.

"Премьер-министр в руках блестящей команды врачей больницы Святого Фомы. Правительство  сосредоточится на том, чтобы следовать курсу главы кабинета и осуществлять  планы, которые позволят нам одержать победу над вирусом и вывести страну из  этой сложной ситуации", - прокомментировал глава МИД Британии.

По данным властей Великобритании, в стране замедлился рост числа летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. А Государственный комитет по здравоохранению КНР сообщил, что в Китае сегодня не зафиксировано ни одного смертельного случая из-за COVID-19. В мире количество инфицированных коронавирусом достигло почти одного миллиона 350 тысяч, скончались более 74 тысяч человек. В США пик эпидемии ещё не пройден, хотя в стране уже 352 тысячи заразившихся и более 10 тысяч умерших. В четверг, как ожидается, состоится заседание Совбеза ООН по проблеме коронавируса.

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