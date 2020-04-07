ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Последние новости о коронавирусе в России на утро 7 апреля

08:20
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Подтверждено более шести тысяч случаев заражения

В Приморье сегодня готовят к запуску систему отправки СМС-пропусков для тех, кому во время действия режима самоизоляции необходимо выходить из дома. Это - врачи, фармацевты, спасатели, а также сотрудники предприятий, которые не прекращали или возобновили производство. Всего в регионе зафиксировано восемь случаев инфицирования коронавирусом, два человека выписаны. Погибших двое. Сегодня скончался еще один пациент, COVID-19 был выявлен у него после поездки в Египет.

Для тяжёлых случаев коронавирусной пневмонии в России разработали схему лечения на основе препарата "Даларгин". Федеральное медико-биологическом агентство объявило о начале клинических исследований.

Минобороны с опережением сроков возводит в регионах многофункциональные медцентры. Строительство ведётся сразу на 16 площадках. В Нижнем Новгороде и Одинцове уже приступили к кровельным работам.

По всей стране медикам помогают волонтёры. В Астрахани десятки автовладельцев присоединились к акции с хештегом #подвезуврача.

По данным на утро 7 апреля, подтверждено 6343 случая заражения коронавирусом в России. Скончались 52 человека. В мире количество зараженных превысило 1 миллион 348 тысяч человек. Умерли более 74 тысяч пациентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Москва
Москва
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.