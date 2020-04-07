Последние новости о коронавирусе в России на утро 7 апреля

Подтверждено более шести тысяч случаев заражения

В Приморье сегодня готовят к запуску систему отправки СМС-пропусков для тех, кому во время действия режима самоизоляции необходимо выходить из дома. Это - врачи, фармацевты, спасатели, а также сотрудники предприятий, которые не прекращали или возобновили производство. Всего в регионе зафиксировано восемь случаев инфицирования коронавирусом, два человека выписаны. Погибших двое. Сегодня скончался еще один пациент, COVID-19 был выявлен у него после поездки в Египет.

Для тяжёлых случаев коронавирусной пневмонии в России разработали схему лечения на основе препарата "Даларгин". Федеральное медико-биологическом агентство объявило о начале клинических исследований.

Минобороны с опережением сроков возводит в регионах многофункциональные медцентры. Строительство ведётся сразу на 16 площадках. В Нижнем Новгороде и Одинцове уже приступили к кровельным работам.

По всей стране медикам помогают волонтёры. В Астрахани десятки автовладельцев присоединились к акции с хештегом #подвезуврача.

По данным на утро 7 апреля, подтверждено 6343 случая заражения коронавирусом в России. Скончались 52 человека. В мире количество зараженных превысило 1 миллион 348 тысяч человек. Умерли более 74 тысяч пациентов.

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