"Положение пограничное": Надежду Бабкину погрузили в искусственную кому

СМИ узнали о состоянии звезды

70-летнюю певицу Надежду Бабкину, которую госпитализировали 1 апреля с пневмонией, ввели в состояние искусственной комы.

"Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому", - сообщил источник mk.ru.

По данным издания, в медикаментозный сон Бабкину погрузили для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). "Просто чтобы во сне не ерзала и не сбивала трубку аппарата, которая должна находиться в неподвижном состоянии", - рассказали в медицинских кругах.

Как пишут журналисты, состояние певицы оценивается как тяжелое, но стабильное. В целом врачи выражают оптимизм.

"Она стойкая, никогда не подвержена панике, человек-танк в этом смысле. Ничего не боится, жить она любит и хочет. Надеемся, что у нее все будет хорошо", - цитирует издание человека из окружения Надежды Бабкиной.

Газета пишет, что певица сдала тест на коронавирус, он оказался отрицательным.

"Диагноз никакой не подтвердился. Тест (на коронавирус) всем делают", - сказал 5-tv.ru сын артистки Даниил Заседателев. От более подробного комментария он отказался.

Тем временем некоторые Telegram-каналы утверждают, что у Бабкиной все же обнаружили COVID-19. Есть также версия, что результаты ее анализов еще не готовы.

Telegram-канал "НеМалахов" сообщает, что артистка почувствовала себя плохо после возвращения из Майами.

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