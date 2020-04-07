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Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытых границах

08:30
  • вторник
  • 07 апреля 2020

"Ради спасения жизни можно идти на любые жесткие меры"

Глава Чечни Рамзан Кадыров удивился реакции премьера Михаила Мишустина на закрытие границ ряда регионов.

Ранее руководитель кабмина заявил, что главы регионов не должны путать свои полномочия с федеральными. Местная власть не имеет право единолично принимать решение о закрытии границ.  

В свою очередь Кадыров отметил, что премьера "ввели в заблуждение" и "предоставили ему неверную информацию". 

"Если есть вопросы, касающиеся принимаемых в моем регионе мер, почему не позвонили ни руководители штаба, ни представители федеральных правоохранительных органов России? <…> Прошу все возникающие вопросы задавать Главе Чечни и оперативному штабу <…> Мы готовы к любому развитию ситуации, ни о чем не просим, лишь бы не мешали сплетнями", - написал Кадыров в своем telegram-канале.

Руководство республики не говорило о закрытии субъекта, а только о том, что в Чечню могут въехать только люди с пропиской. Это сделано для безопасности местных жителей, уточняет "Газета.Ru". Для транзитного транспорта, перевозок продовольствия, медикаментов и оборудования границы Чечни открыты.

"Ради спасения жизни можно и две недели и два месяца находиться в изоляции, можно идти на любые жесткие меры. Люди в колониях живут годами и не умирают от этого", - подчеркнул Кадыров.

По данным на 7 апреля, в Чечне 16 заболевших коронавирусом, один человек скончался.

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