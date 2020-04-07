"Те самые шашлычки": Минздрав объяснил рост числа молодых россиян с коронавирусом

Такая ситуация складывается во всех регионах страны

В российском Минздраве объяснили резкий рост числа молодых пациентов с коронавирусом. По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням ведомства Елены Малинниковой, к этому привело нарушение правил самоизоляции и выезды на природу.

"Рост когда произошел? Эти как раз "шашлычки" и показали нам наглядно всю ту науку эпидемиологию, которую мы изучаем в институтах. Многие вышли на природу, было тепло, хорошо. И вот вам этот сегодняшний результат ", — заявила Малинникова в эфире передачи "Соловьев Live" на YouTube.

Такая ситуация складывается не только в Москве, но и в других регионах. При этом она заметила, что среди новых заболевших нет тяжелых пациентов.

В России с 28 марта по 5 апреля были объявлены нерабочие дни, чтобы не допустить распространения коронавируса. Гражданам рекомендовали не покидать дома без особой необходимости. Тем не менее, тысячи людей в первые же выходные отправились гулять и отдыхать в парки. С 30 марта режим самоизоляции в Москве был ужесточен. Позднее Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля.

По данным на утро 7 апреля в России подтверждено 6343 случая заражения. За сутки коронавирус был обнаружен у 954 человек. На первом месте по новым случаям Москве – 591 пациентов, следом идут Московская область (82) и Санкт-Петербург (35). С начала распространения коронавируса скончались уже 52 человека. В мире количество зараженных превысило 1 миллион 348 тысяч человек. Умерли более 74 тысяч пациентов

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