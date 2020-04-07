"Как это решили американцы": ЕГЭ-2020 могут отменить

Причина - коронавирус

В Госдуме считают, что в этом году следует отменить ЕГЭ для выпуска из школы из-за коронавируса.

Об этом РИА Новости заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ). С таким предложением он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, однако тот еще не дал ответа.

"По коронавирусу мной была озвучена идея рассмотреть возможности в этом году не проводить единый госэкзамен, как это решили американцы, но премьер пока на это предложение впрямую не отреагировал", - заявил депутат.

27 марта Минпросвещения перенесло сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ). Сдача ЕГЭ начнется с 8 июня, ОГЭ – с 9 июня.

3 апреля в Рособрнадзоре сообщали, что повторный перенос сроков ЕГЭ-2020 не планируется. Однако позднее министр просвещения Сергей Кравцов допустил возможный перенос даты ЕГЭ во второй раз, уточняет газет "Известия".

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