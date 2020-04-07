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России предсказали волну банкротств в 2021 году

09:05
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Скажутся последствия экономического кризиса

22,4 тысячи россиян обанкротились за январь-март текущего года. Это на 68% больше, чем за аналогичный период 2019 года. 
Мишустин рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса

Как пишут "Известия" со ссылкой на единый федеральный реестр "Федресурс", в I квартале 2020 года больше всего банкротств зафиксировано в Москве (1,4 тысячи), Московской области (1,3 тысячи) и Краснодарском крае (1,2 тысячи). В 93% случаев процедуру банкротства инициировали сами должники. 

"Последствия кризиса в виде неизбежного ускорения роста числа банкротств, особенно в случае его упрощения законодателем, мы увидим не ранее чем через год", - рассказал глава проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

По словам экспертов, сложная экономическая ситуация в мире и пандемия коронавируса приведет к росту банкротств не только среди физических, но и среди юридических лиц. Хотя пока ситуация не кажется драматичной. "В I квартале количество обанкротившихся компаний уменьшилось до 2,6 тысячи фирм, что на 11,2% меньше, чем годом ранее", - пишет издание. 

Как ожидается, справиться с трудностями бизнесменам поможет полугодовой мораторий, введенный правительством. С 4 апреля власти запретили кредиторам подавать заявление на банкротство. Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев считает, что мораторий улучшит участь российских предпринимателей, однако в 2021 году все равно грядет волна банкротств.

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