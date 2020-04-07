В МЧС назвали водку бесполезной против коронавируса

В ведомстве рассказали, как правильно приготовить антисептик

Россиянам посоветовали не использовать водку для приготовления антисептика на дому, так как растворы с концентрацией менее 60% этанола или 70% изопропилового спирта бесполезны против коронавируса.

Как сообщили во Всероссийском НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, использование для дезинфекции спирта в чистом виде может быть опасно, так как это приводит к появлению микротрещин на коже, в которые может проникнуть вирус.

В рекомендациях говорится, что для приготовления антисептика в домашних условиях нужно смешать спирт, перекись водорода и глицерин, долить туда дистиллированную или охлажденную кипяченую воду и быстро закрыть емкость. После этого размешать раствор путем легкого взбалтывания, пишет "Газета.Ru".

Флаконы с приготовленным антисептиком необходимо выдержать 72 часа, так как это позволит уничтожить вредные микроорганизмы, которые могли присутствовать во флаконах.

Ранее внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн предупредил, что употребление водки не поможет защититься от коронавируса или вылечиться от него.

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