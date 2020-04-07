"Там же никто не сгорел": подруги подожгли чужую дачу ради хайпа

Жуткий случай произошел в Красноярском крае

Полицейские Канска (Красноярский край) задержали двух девушек, которые поджигали дачи ради славы в социальных сетях.

Инцидент произошел 2 апреля. 20-летняя ученица местного колледжа и несовершеннолетняя школьница забрались в старенький дом недалеко от Канска и устроили в нем погром. Они сорвали занавески, разбили окна, перевернули мебель, а в конце подожгли жилище изнутри. Ведь процесс они транслировали в stories в Instagram. Как уточняет kp.ru ("Комосмольская правда"), подписчиков в соцсетях у одной из них всего 5 тысяч человек.

Убегая, одна из них задалась вопросом: "А вдруг не загорится?". Не исключено, что это не первый случай пиромании девушек. На записи они сами себя выдали, заявив, что "помнишь, когда мы с Вадиком поджигали дом, мы не могли поджечь".

Теперь девушками займутся правоохранительные органы. Идет проверка по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

Несмотря на грозящее им уголовное дело и серьезное наказание, сожаления в их словах и действиях сначала не было. Одна из девушек опубликовала в социальных сетях объяснение своего поступка.

"Мы снимали в Инстаграм, господи, да если штраф, то пожалуйста, там же никто не сгорел! Ребзя не судите меня!! Вы сами не раз поджигали, не надо меня судить !! Бог судья!", - прокомментировала автор видео на своей страничке в Instagram. (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).

Позже девушки все же принесли извинения за содеянное и заявили, что готовы понести наказание за свой поступок. Однако пользователи социальных сетей в их искренность не поверили.

"Текст родители наверно подготовили. Ужасные девушки", - возмутились пользователи.

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