ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Там же никто не сгорел": подруги подожгли чужую дачу ради хайпа

09:52
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Жуткий случай произошел в Красноярском крае

Полицейские Канска (Красноярский край) задержали двух девушек, которые поджигали дачи ради славы в социальных сетях.

Инцидент произошел 2 апреля. 20-летняя ученица местного колледжа и несовершеннолетняя школьница забрались в старенький дом недалеко от Канска и устроили в нем погром. Они сорвали занавески, разбили окна, перевернули мебель, а в конце подожгли жилище изнутри. Ведь процесс они транслировали в stories в Instagram. Как уточняет kp.ru ("Комосмольская правда"), подписчиков в соцсетях у одной из них всего 5 тысяч человек.

Убегая, одна из них задалась вопросом: "А вдруг не загорится?". Не исключено, что это не первый случай пиромании девушек. На записи они сами себя выдали, заявив, что "помнишь, когда мы с Вадиком поджигали дом, мы не могли поджечь".

Теперь девушками займутся правоохранительные органы. Идет проверка по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

Несмотря на грозящее им уголовное дело и серьезное наказание, сожаления в их словах и действиях сначала не было. Одна из девушек опубликовала в социальных сетях объяснение своего поступка.

"Мы снимали в Инстаграм, господи, да если штраф, то пожалуйста, там же никто не сгорел! Ребзя не судите меня!! Вы сами не раз поджигали, не надо меня судить !! Бог судья!", - прокомментировала автор видео на своей страничке в Instagram. (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).

Позже девушки все же принесли извинения за содеянное и заявили, что готовы понести наказание за свой поступок. Однако пользователи социальных сетей в их искренность не поверили.

"Текст родители наверно подготовили. Ужасные девушки", - возмутились пользователи. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пожар
Пожар
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.