Россиян предупредили о росте цен на продукты из-за пандемии

Поставщики хотят поднять цены на 20%

В России могут подорожать продукты из-за планов крупнейших поставщиков пересмотреть закупочные цены на некоторые товары. Рост может составить от 5 до 20%.

Ожидается, что подорожают кофе, чай, специи, консервы, макароны, а также хлебобулочные изделия и рыба, пишет газета "Известия". Необходимость повышения цен производители объяснили изменением себестоимости товаров из-за валютных колебаний и влияние ситуации с распространением коронавируса. Ритейлерам предложено менять ценники не сразу, а постепенно.

"Ситуация осложняется еще и тем, что у предприятий возросли затраты на мероприятия по борьбе с коронавирусом: в разы подскочили расходы на дезинфекцию производств и территорий, на обеспечение безопасных условий труда сотрудников", - пишет газета "Известия".

Торговые сети попытаются сдержать подорожание, в частности, социально значимых товаров. Однако, если все поставщики решат пересмотреть цены, то магазины будут вынуждены их поднимать.

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