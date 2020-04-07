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Из больницы в Коммунарке выписан 41 пациент

09:40
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Поступило 29 человек

Из медицинского центра в Коммунарке за минувшие сутки выписали еще 41 пациента. Об этом сообщил  главврач больницы Денис Проценко.

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Сейчас в клинике состоят на лечении 389 пациентов. У 226 человек подтвержден коронавирус. В реанимации находятся 32 пациента, в том числе 14 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Кроме того, за сутки в Коммунарку поступило 29 человек, написал Проценко в своем фейсбуке.

По данным на утро 7 апреля в России подтверждено 6343 случая заражения. За сутки коронавирус был обнаружен у 954 человек. На первом месте по новым случаям Москва – 591 пациент, следом идут Московская область (82) и Санкт-Петербург (35). С начала распространения коронавируса скончались уже 52 человека. В мире количество зараженных превысило 1 миллион 348 тысяч человек. Умерли более 74 тысяч пациентов.

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