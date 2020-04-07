"Разожгли костер ради красоты": видео допроса поджигательницы дачи из Канска

Дом сгорел дотла

Полиция Канска опубликовало видео допроса одной из поджигательниц дачного домика.

"Мы с подругой гуляли возле дач, делали красивую видеосъемку, фотались. Нашли домик. Решили зайти, он был не закрыт. Мы там разожгли костер для красивого видео, но мы не хотели поджигать. У костра мы сняли видео. Когда собрались идти домой, посмотрели – домик еще не горел. Ушли, через два дня приходим – домика не стало, то есть он сгорел", - рассказала девушка.

Затем в МВД показали кадры с участка, от дачи остались только стены. На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают хозяина дома, сумма ущерба устанавливается. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

Ранее в Сети появилось видео, на котором две девушки громят дачный домик недалеко от Канска, а затем поджигают его. Ведь процесс они транслировали в stories в Instagram, пытаясь привлечь как можно больше подписчиков.

Изначально девушки не чувствовали раскаяния из-за поступка, объясняя "ведь никто не сгорел", но затем опубликовали извинения.

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