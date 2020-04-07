Две молодые россиянки заразились коронавирусом в Таиланде

Они жили на Пхукете

Проживавшие на острове Пхукет в Таиланде россиянки заразились коронавирусом. Это девушки в возрасте 23 и 28 лет.

Как сообщили в Минздраве Таиланда, женщины приехали в страну в туристических целях и последний месяц жили в районе Патонг. Ранее местные власти закрыли этот район на дезинфекцию.

Ранее сообщалось о семи россиянах, которые подхватили инфекцию в Таиланде. Это шесть женщин в возрасте от 28 до 60 лет, а также 48-летний мужчина. Последний умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба, в России зафиксировано 6 тысяч 343 случая заболевания COVID-19. С начала пандемии скончались 47 россиян.

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