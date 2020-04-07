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В Роскосмосе отреагировали на планы Трампа по захвату Луны

10:37
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Спутнику Земли грозит оккупация?

Заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев прокомментировал указ о поддержке коммерческого освоения ресурсов Луны, который подписал глава США Дональд Трамп. 
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"Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество", - цитирует Савельева ТАСС

Между тем генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в Twitter, что Трамп издал два указа: "о фактическом закреплении за США территории Луны и других небесных тел" и "о чрезвычайном положении в США из-за коронавируса". "Пытаемся понять, как эти указы связаны меж собой", - пошутил Рогозин. 

Ранее американский лидер подписал указ, согласно которому США не признают Луну "всеобщим достоянием". "Американцы должны иметь право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством", - говорится в документе. 

Таким образом Штаты отказались признавать Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое ООН в 1979 году. "Луна не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на нее суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами", - говорится в тексте соглашения. 

Напомним, в марте прошлого года Трамп потребовал от NASA "любой ценой" отправить американцев на Луну для создания инфраструктуры. 

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