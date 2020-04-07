Подари жизнь: 13-летнему Никите с лейкозом нужна помощь

Мальчику нужны дорогостоящие препараты

Фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение 13-летнего Никиты Быкова из Ижевска. У него острый лимфобластный лейкоз. После курса терапии болезнь отступила. Но затем анализы показали, что случился рецидив. И теперь ребёнку нужны другие препараты. Их стоимость - почти два миллиона рублей. Чтобы помочь Никите, отправьте любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 6162. Доступно абонентам Билайн, Мегафон, МТС, YOTA, Летай и ТЕЛЕ2.

За спортивными баталиями Никита Быков последние полтора года следит только по телевизору. Он часто вспоминает, как сам играл в футбол и всерьез занимался волейболом. Сейчас ему бывает трудно сделать даже несколько шагов по больничному коридору, так как очень болят суставы.

"Ноги ужасно иногда болят, очень сильные боли, обезболивающие даем ему. Но он говорит: "У меня все будет хорошо", - сказала мама Никиты Лариса Быкова.

Мальчик старается ходить. Высокий, тоненький - ему опасно, кажется, любое легчайшее дуновение - вес для его роста критический.

"Надо весить мне около 46 килограммов по росту, а сейчас я совсем худенький. А у меня вес - 33,8", - сказал Никита.

У мальчика - острый лимфобластный лейкоз. Он заболел в 12 лет. Диагноз от него с самого начала не скрывали. "Не знаю, не шокировался сильно", - поделился он.

Он начал лечиться в родном Ижевске. И вроде бы всё шло успешно, наступила ремиссия. Но в марте этого года анализы показали - болезнь вернулась. Случился ранний и потому очень опасный рецидив. Никиту экстренно перевели в Москву, в Центр онкогематологии имени Дмитрия Рогачева. Врачи говорят, что в его случае надежда исключительно на один из препаратов последнего поколения - "Блинцито".

"Это такой препарат, его можно описать, как конструктор. Он одним концом связывается с лимфоцитами человека, другим концом связывается с опухолевыми клетками и вот это взаимодействие приводит к тому, что лимфоциты выбрасывают различные цитокины, они так называются, это такие специфические вещества, которые очень токсичны для опухолевых клеток и таким образом они их убивают", - заявила врач-гематолог НМИЦ ДГОИ им. Д.Рогачева Юлия Дьяконова.

Это зарегистрированный в России препарат, но очень дорогой. В клинике его нет. Для лечения Никиты необходимо 12 флаконов, стоимость их - почти два миллиона рублей. Для семьи мальчика это совершенно немыслимая сумма. Мама воспитывает его одна, с мужем - давно в разводе. Но это тот случай, когда помочь может каждый. Препарат нужен срочно. Уже в мае Никите назначена операция по трансплантации костного мозга. Донор найден. Но до операции мальчику обязательно нужно выйти в полную ремиссию, а без "Блинцито" это невозможно. Надежды мама с сыном не теряют. Лариса признается, что в последнее время даже непонятно, кто кого больше поддерживает.

"Мне кажется, сейчас он меня больше поддерживает, чем я его", - говорит Лариса Быкова.

"Чтобы не унывала, я говорю, чтобы она понимала, что это все пройдет со временем", - сказал Никита.

Юный философ Никита, кстати, из тех детей, которые совсем не мыслят свою жизнь без школы. Он и сейчас следит за всеми событиями, постоянно в переписке с одноклассниками. Главная мечта - поскорее вернуться к ним, домой.

Юлия Богоманшина, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

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