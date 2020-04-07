В Китае впервые с начала года за сутки нет жертв коронавируса

Выявлено всего 32 новых случая, все они завозные

Впервые с января в Китае за сутки не зафиксировано ни одного летального исхода из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщили в местном Минздраве.

При этом выявлено всего 32 новых случая заражения. Все они завозные. По-прежнему болеют 1242 человека, 211 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщается на сайте Национальной комиссии по здравоохранению Китая.

Всего с начала вспышки коронавируса в Китае в конце прошлого года диагноз был подтвержден у 81740 человек. Скончался 3341 зараженный.

Китай занимает шестое место в мире по количеству заболевших коронавирусом. На первом месте США — в стране подтверждено 367650 случаев. Число летальных исходов превысило 10 тысяч. На второе место по заболеваемости вышла Испания. Там коронавирусом заразились 136675 человек, 13341 пациент скончался. Больше всего смертей зафиксировано в Италии — 16523 при 132547 заболевших.

В России, по данным на 7 апреля, было подтверждено 7497 случаев заражения. За сутки выявлено 1154 новых случая. С начала распространения коронавируса скончались 58 человек.

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