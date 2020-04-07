В МЧС предупредили о возможности подтоплений в Алтайском крае

Вода в реках прибывает на несколько сантиметров в сутки

Весенний ледоход начался во многих регионах России. Тает вода в реках на Алтае, в Татарстане, Омской и Тюменской областях, передает "ТВ Центр". Власти регионов готовятся к возможным паводкам.

Как сообщают в МЧС, весеннее половодье начинается в Алтайском крае. Вода в реках прибывает на несколько сантиметров в сутки. В зоне подтопления могут оказаться около 50 населённых пунктов. Контролируют ситуацию спасатели и в Омской области. В районы, где есть риск подтопления, направлены оперативные группы и необходимая техника.

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