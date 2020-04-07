Пандемия коронавируса в мире: самое актуальное о борьбе с заразой на 7 апреля

Критическая ситуация - по-прежнему на юге Европы

В США, которые лидируют по числу заражённых коронавирусом, по последним данным, уже более 360 тысяч заболевших. За сутки - десятки тысяч новых пациентов. При этом пик эпидемии ещё впереди. А жители Великобритании обсуждают новости о здоровье премьер-министра. Состояние Бориса Джонсона ухудшилось.

Состояние здоровья британского премьера по-прежнему скрыто за семью печатями. Крупнейшие английские издания заявляют лишь то, что Борис Джонсон - в сознании. Аппарат искусственной вентиляции лёгких политику пока не требуется. Однако сейчас он находится в палате интенсивной терапии. Обязанности главы правительства временно исполняет министр иностранных дел страны Доминик Рааб.

"Работа правительства продолжается. Сейчас премьер-министр находится в надёжных руках в больнице святого Томаса. Правительство, несмотря на сложившуюся ситуацию, продолжает следовать курсу, заданному нашим премьер-министром, и строго следить за тем, чтобы соблюдались все его указы по обеспечению необходимых профилактических мер. Коронавирус - это вызов для нашей страны, но мы делаем всё возможное, чтобы победить его", - сказал Рааб.

В соцсетях Бориса Джонсона поддерживают мировые лидеры. Желают скорейшего выздоровления. По количеству зафиксированных случаев заболевания COVID-19, Великобритания семимильными шагами догоняет другие европейские страны. За сутки зафиксировано 349 смертей - динамика пугающая. Впрочем, как показывает практика, есть и среди англичан и те, кто с вирусом справился. Писательница Джоан Роулинг, которая сама диагностировала у себя коронавиус, делится с подписчиками радостной новостью - инфекция повержена. Помогли женщине специальные дыхательные упражнения.

"Последние две недели у меня были все симптомы коронавируса. Впрочем, специальных тестов я не делала. Теперь я полностью здорова! Эта техника мне здорово помогла!" – написала она в твитере.

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По-прежнему критическая ситуация в Южной Европе. Лидирует по числу подтверждённых случаев коронавируса в Старом Свете - Испания. Впрочем, на фоне такой катастрофичной ситуации медики фиксируют и положительную динамику. Четвёртый день подряд на Пиринеях снижается количество смертей за сутки. Накануне зафиксировано 637 заболевших. Эта цифра - самая низкая за две недели. Карантинные меры дают свой эффект - снимать ограничения пока не планируют.

"Сегодня я собирался забрать сына, который сейчас живёт за городом вместе со своей мамой. Я не видел его уже месяц! Ситуация, если честно, очень пугает. Мы не знаем, что ожидать", - рассказал местный житель Анхель Рикард.

Не оправдались и робкие оптимистичные прогнозы итальянских властей. В последние дни на Апеннинах падали показатели смертности, но в понедельник вечером стало известно, что лишь за сутки в стране умерло больше 636 пациентов. С вирусом усердно борются и за океаном - пока безуспешно. В США число умерших от вируса превысило 10 тысяч человек - это третий показатель в мире. В эпицентре эпидемии - Нью-Йорк. Сдаваться раньше времени никто не планирует.

"Когда я ездил по городу и видел, что происходит - я почувствовал такой сильный всплеск эмоций! Я вижу, что Нью-Йорк сопротивляется! У нас есть невидимый враг. И этот враг очень опасен и свиреп. Но город борется со всеми испытаниями, что выпадают на его долю", - заявил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.

В Японии всё же решили ввести режим чрезвычайной ситуации. Действовать он, правда, будет лишь в нескольких провинциях - там, где больше случаев заражения. Хорошие новости приходят из Поднебесной. На материковом Китае за последние сутки не зафиксировано ни одного смертельного исхода заболевания.

Александра Сергомасова, Алексей Оленченко. "ТВ Центр".

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