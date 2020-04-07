Российские предприятия усилили меры по борьбе с коронавирусом

Некоторые заводы в стране перешли на бесперебойный режим работы из-за пандемии

По всей России в условиях повышенной безопасности возобновляют работу многие промышленные предприятия. Все сотрудники обязаны носить маски и перчатки. Помещения и служебные автомобили регулярно дезинфицируют. Чтобы обеспечить население товарами первой необходимости некоторые заводы переходят на бесперебойный режим работы в несколько смен.

Антисептики и медицинские маски. Этот цех за смену способен выдавать шесть тонн продукции - это 40 тысяч флаконов. Компаний, имеющих лицензию на работу со спиртосодержащей продукцией, не так много. Существующие компании наращивают объемы производства. Работающие в схожем сегменте предприятия по выпуску косметической продукции, переориентировали производство под нужны сегодняшнего дня.

"Есть дополнительные станки, которые еще не задействованы, они позволят нам увеличить выпуск продукции до 100 тысяч единиц в месяц", - заявил предприниматель Ильнур Лотфуллин.

Антисептики пока без спирта. С другой формулой, но одинаково эффективные. Также в цехах изготавливают 100 тысяч медицинских масок. За продукцией уже стоит очередь.

Известно, что коронавирус до нескольких суток может "жить" на поверхностях. И без того серьезные меры санитарной безопасности на предприятии молочной продукции усилены. Дважды в час моется пол, протираются дверные ручки и поверхности. Спрос на молоко, сливки, масло и мороженое сохранился. Изменился способ продажи.

"Пошло уменьшение продаж в уличном сегменте, но пошел рост в сегменте интернет-торговли, поэтому небольшой поступательный рост имеется сегодня в наличии, учитывая, что сезон еще не весенний — не сезон мороженого", - рассказал вице-президент предприятия Армен Вениаминов.

Четверть всех продаж онлайн и в магазине детских товаров. Подгузники, пеленки, соски, бутылочки - в перечне товаров первой необходимости. Потому магазины продолжают работу в обычном режиме.

Конечно, посетителей меньше. Страх принести на одежде или игрушке вирусную инфекцию младенцу понятен. В торговом зале усиленный режим уборки, сотрудники - в масках и перчатках.

Подробности смотрите в репортаже Анастасии Мартыновой.

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