Нефть подорожала на фоне ожиданий от новой встречи ОПЕК+

Инвесторы надеются, что экспортеры договорятся о сокращении добычи сырья

Цены на нефть пошли вверх. Этим утром стоимость июньских поставок марки Brent превысила 34 доллара за баррель, передает "ТВ Центр".

Уверенный рост отмечается на фоне ожиданий от новой встречи ОПЕК+. Она пройдёт в четверг по видеосвязи. Инвесторы надеются, что крупнейшие экспортёры сумеют договориться о сокращении добычи сырья. Срок действия предыдущей сделки завершился 31 марта. К новому соглашению участники не пришли. Это привело к обвалу цен на энергоносители. Спад подстегнула и эпидемия коронавируса - она привела к снижению спроса.

Ростом открылись во вторник торги на азиатских биржах. Основные индексы выросли более чем на один пункт. Трейдеров воодушевили новости из Китая о снижении темпов распространения коронавируса.

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