Борьба с COVID-19: в России начали отлавливать праздношатающихся

В регионах до сих пор есть те, кто не понимает важность режима самоизоляции

Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 7497. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки заболели еще 1154 человека в 43 регионах страны. Большинство новых случаев зафиксировано в Москве - почти 700 пациентов. Впервые диагноз COVID-19 поставлен в Карачаево-Черкесии. 88 россиян за минувшие сутки выздоровели. Скончались 11 человек. Нерабочие дни в нашей стране продолжаются. Большинство россиян режим самоизоляции соблюдают.

У двух врачей Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе коронавирус не подтвердился. Накануне медучреждение закрыли на карантин из-за подозрения COVID-19 у пятерых сотрудников и двоих пациентов. Сейчас в клинике - противоэпидемические мероприятия. Карантин продлится две недели.

В Хабаровске все медицинские учреждения проходят превентивную дезинфекцию. Тщательная обработка территории и корпусов занимает несколько часов. После чего можно уверенно говорить: коронавирусу здесь не место. К многочасовым сменам и опасности заражения у врачей добавились определенные проблемы с поездками на работу - общественный транспорт в регионах стал ходить реже. В Астрахани помочь медикам вызвались волонтеры на личных машинах.

"Я решил запустить такой челлендж и написал на стекле своего автомобиля "Довезу врача до дома" и свой номер телефона. Одна женщина это сфотографировала и выложила в нашу региональную группу. После этого стали звонить многие люди, медработники. У нас только за вчерашний день было 119 заявок", - заявил координатор волонтерского движения Астраханской области Артур Оганесян.

К инициативе волонтеров подключился уже 31 автовладелец. Число тех, кто готов помочь, постоянно увеличивается. Неравнодушные жители Астрахани также развозят продукты и лекарства пожилым и маломобильным гражданам - заявки принимаются на круглосуточной горячей линии. Медики, заканчивая работу, благодарят тех, кто помог им быстрее добраться домой.

"Спасибо большое, что довезли меня. Дай Бог всем здоровья за такие добрые дела. Это не останется без внимания. Нужно делать добрые дела", - сказала медсестра Надежда Наумова.

Власти регионов не устают повторять: во время режима самоизоляции выходить из дома можно только в крайних случаях - чтобы добраться до работы или, например, помочь другим людям. Но то тут, то там все равно появляются примеры нарушений, когда люди ставят под угрозу и свое, и чужое здоровье.

Молодые люди танцуют под "Макарену". В Саратове группа молодых людей устроила пикник прямо во дворе. А в Крыму мужчина приехал в Севастополь из Ставрополя уже после того, как в обоих регионах был введен режим самоизоляции. Теперь нарушителю грозит штраф от одной до 30 тысяч рублей. Размер определит суд.

"Не задача - оштрафовать всех. Задача, чтобы люди соблюдали законодательство и находились дома, соблюдали режим самоизоляции. Патрулируем в течение дня. Конечно же, люди уехали на работу, далее девять-десять часов - это уже праздношатающиеся, я так понимаю, кто не работает. Именно основной упор в дневное время суток будет сделан", - рассказал и.о. директора департамента общественной безопасности в Севастополе Алексей Краснокутский.

Для передвижения по городу тем, кто работает на жизненно важных объектах, в Севастополе выдали около 60 тысяч пропусков. В Москве на опустевших улицах тоже в основном только те, кому нужно на работу. Остальных еще раз настоятельно просят оставаться дома.

В подмосковном Видном жители одного из домов последовали примеру итальянцев и решили поддержать друг друга песней из окон своих квартир (см. видео).

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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