В российских поездах начнут рассаживать пассажиров из-за коронавируса

Введен особый режим продажи билетов

Российские железные дороги (РЖД) будут продавать билеты на поезда с соблюдением дистанции между пассажирами с целью недопущения распространения коронавируса.

Минимальная дистанция составит один метр, пишет корпоративная газета компании "Гудок". В спальные вагоны будут, как и прежде, продаваться по два билета.

В плацкарт - по два места в купейную часть и нижнее боковое вместо четырех и двух соответственно.

В купейные вагоны - по два места вместо четырех, пишет РИА Новости.

"Но при необходимости оформления в одном заказе до четырех пассажиров, например, если едет семья, мы это ограничение применять не будем", - заявил заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов.

В сидячих вагонах, когда есть два ряда двухместных кресел, пассажирам продадут только места у окна. В вагонах, где в ряду находятся по три кресла, будут продаваться билеты у окна и у прохода.

Тем, кто уже купил билеты, где дистанция не соблюдается, будет предложено другое место без потери в комфорте и деньгах.

Ранее РЖД сообщила об отмене 53 поездов дальнего следования, в том числе некоторых составов из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

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