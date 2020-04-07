ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В российских поездах начнут рассаживать пассажиров из-за коронавируса

11:58
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Введен особый режим продажи билетов

Российские железные дороги (РЖД) будут продавать билеты на поезда с соблюдением дистанции между пассажирами с целью недопущения распространения коронавируса.

Минимальная дистанция составит один метр, пишет корпоративная газета компании "Гудок". В спальные вагоны будут, как и прежде, продаваться по два билета.

В плацкарт - по два места в купейную часть и нижнее боковое вместо четырех и двух соответственно.

В купейные вагоны - по два места вместо четырех, пишет РИА Новости.

"Но при необходимости оформления в одном заказе до четырех пассажиров, например, если едет семья, мы это ограничение применять не будем", - заявил заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов.

В сидячих вагонах, когда есть два ряда двухместных кресел, пассажирам продадут только места у окна. В вагонах, где в ряду находятся по три кресла, будут продаваться билеты у окна и у прохода.

Тем, кто уже купил билеты, где дистанция не соблюдается, будет предложено другое место без потери в комфорте и деньгах.

Ранее РЖД сообщила об отмене 53 поездов дальнего следования, в том числе некоторых составов из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Проверка билета у пассажира
Проверка билета у пассажира
Купе
Купе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.