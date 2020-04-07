Число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 1154

Итого в стране 7497 заболевших
За последние сутки число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло на 1154.
Новые инфицированные проживают в 43 регионах страны. Кроме того, за последние 24 часа в стране вылечились 88 человек, а умерли – 11, сообщили в оперативном штабе по коронавирусу. Летальные случаи зафиксированы в Москве (2), Московской области (5), Краснодарском крае (1), Республике Бурятия (1), Приморском крае (1), Иркутской области (1).
По обновленным данным, теперь в стране 7497 зараженных COVID-19. Выздоровели 494 человека, скончались 58.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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