Количество зараженных COVID-19 в Москве превысило 5 тысяч человек

Всего в столице 5181 заболевших

В Москве за последние сутки зафиксированы 697 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Согласно обновленным данным, всего в столице 5181 зараженных, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Всего в Москве за все время коронавирусной пандемии 222 человека смогли побороть недуг и теперь полностью здоровы – за последние сутки к ним присоединились 16 человек.

Чтобы подтвердить отсутствие о человека коронавируской инфекции, врачи проводят специальные исследования, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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