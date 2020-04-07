"Мы очень тебя ждем": семья Фриске обратилась к 7-летнему сыну певицы

Платон отмечает день рождения

Наталья Фриске опубликовала в Instagram поздравительное послание Платону - сыну Жанны Фриске, которому 7 апреля исполнилось семь лет.

"Мой маленький принц, 7 лет назад ты появился на это свет, ты пришел к нам в светлый праздник Благовещения. Мы тебя все очень ждали", - написала сестра покойной певицы. По словам Натальи, она заплакала, когда услышала биение сердца Платона, еще находившегося в материнской утробе.

Фриске пожелала племяннику здоровья, успехов в учебе, а также добрых и честных людей на его жизненном пути.

"Знай, мой любимый, мы тебя любим и очень тебя ждем. Я верю, что наступит тот день, когда ты все поймешь и придешь к нам, а мы наберемся терпения и будем тебя ждать. С днем рождения, Платоша. Твои дедушка Вова, бабушка Оля и тетя Наташа", - говорится в публикации.

Этот текст растрогал многих подписчиков Натальи Фриске. Они поблагодарили ее за видео и фото с Платоном, сделанные в разные годы.

- Рано или поздно справедливость восторжествует.

- Сердце разрывается от таких слов!

- Прослезилась.

- Жанкина копия. Поздравляю Платошу. И пусть всегда знает, что у него была замечательная мама.

- Слезы наворачиваются на глазах. Все будет хорошо! Верьте в это!

Напомним, что Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года. Ее гражданский муж Дмитрий Шепелев поссорился с родственниками певицы, в результате чего те фактически лишились возможности видеться с Платоном. По словам телеведущего, отец Фриске угрожал ему пистолетом. К тому же он обвинил родителей певицы в краже денег, который "Русфонд" собрал для Жанны.

Видео: Мужчины Жанны Фриске

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